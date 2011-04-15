Каршеринг частично возобновил работу в Москве

В Москве сегодня, 25 мая, частично возобновилась работа каршеринга. Об этом сообщает Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.



Всем операторам сервиса Роспотребнадзор направил санитарные требования, которые они должны будут выполнять.



Минимальный срок аренды автомобиля составляет 5 дней - это предложение только для тех, кто имеет рабочие и служебные пропуска. Парковка для автомобилей "Московского каршеринга" остаётся бесплатной. Перед началом аренды нужно обязательно оформлять пропуск на машину и указать ее в приложении оператора сервиса, иначе начать поездку не получится.



После каждой аренды автомобиль будет исчезать с карты в приложении оператора и направляться на полную дезинфекцию строго по инструкциям Роспотребнадзора.



Столичный ЦОДД при помощи геолокации и телематического оборудования будет проверять, что после завершения каждой аренды автомобили отправились на мойку. Требования о минимальном сроке аренды будут контролироваться с помощью Единой навигационной системы Москвы.



"AK&M" от 25.05.2020