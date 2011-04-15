Трансмашхолдинг разместил облигации серии ПБО-05 объемом 10 млрд руб.

АО "Трансмашхолдинг" 22 мая разместило биржевые облигации серии ПБО-05 объемом 10 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании.



Выпуск включает 10 млн ценных бумаг номиналом 1 тыс. руб. Срок обращения биржевых облигаций определен в 5 лет с офертой через 3 года. Продолжительность купонного периода составит 182 дня.



Первоначальный ориентир ставки первого купона был установлен в диапазоне 6.25-6.4% годовых. Финальная книга была закрыта с купоном 6.1%, что соответствует доходности к погашению в размере 6.19% годовых. В результате заявки в книгу подал 51 инвестор, общий спрос на облигации Трансмашхолдинга превысил размещаемый объем в два раза.



Организаторами облигационного займа являются ВТБ Капитал и Газпромбанк. Агент по размещению - ВТБ Капитал.



Привлеченные денежные средства Трансмашхолдинг намерен направить на замещение части текущих кредитных обязательств с более высокой ставкой. Размещение позволит равномерно распределить долговую нагрузку Трансмашхолдинга и снизить среднюю стоимость привлекаемых заёмных средств.



В настоящее время в обращении находятся три выпуска облигаций ТМХ: долговые бумаги серии ПБО-02 объемом 5 млрд руб. с погашением в октябре 2021 году, серии ПБО-03 объемом 5 млрд руб. с погашением в апреле 2022 году, серии ПБО-04 объемом 10 млрд руб. с погашением в 2024 году. Первый выпуск облигаций серии ПБО-01 на 10 млрд руб. с доходностью 9.95% годовых был погашен в феврале текущего года, уплата шести купонов по нему производилась своевременно и в полном объеме.



АО "Трансмашхолдинг" (ИНН 7723199790) объединяет предприятия транспортного машиностроения, разрабатывающие и выпускающие электровозы, тепловозы, пассажирские и грузовые вагоны, тепловозные и судовые дизели, вагоны метро, электро- и дизель-поезда, вагонное литьё, компоненты и оборудование для железнодорожного подвижного состава.



"AK&M" от 25.05.2020