Правительство одобрило проект поправок в закон о госрегистрации недвижимости

Правительство РФ одобрило проект изменений в закон "О государственной регистрации недвижимости" и законодательные акты Российской Федерации в сфере кадастрового учёта и регистрации прав. Законопроект содержит изменения, которые значительно упростят учетно-регистрационные действия, говорится в сообщении Росреестра.



Законопроект упростит процедуры при осуществлении учета и регистрации. Гражданам при заключении сделок с государственными и муниципальными органами власти не обязательно будет иметь усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП). Органы власти сами преобразуют все документы в электронный вид и подадут на регистрацию.



"Существенно расширится перечень заявителей, которые могут обратиться за оказанием услуг. Это касается и наследников, и ситуаций, когда, например, юридические лицо ликвидировано, и собственник земельного участка вынужден был обращаться в суд", - отметил руководитель Росреестра Олег Скуфинский, цитируемый в сообщении.



Установлен конкретный срок - три дня, когда регистратор обязан рассмотреть дополнительно представленные документы для снятия приостановления. Также, в течение трех дней регистратор будет обязан в силу решения суда зарегистрировать право.



Законопроект также устанавливает запрет на перепродажу сведений Единого государственного реестра недвижимости.



Еще важный аспект поправок - появление государственного кадастрового инженера. Это делается, прежде всего, для оформления имущества государственных заказчиков.



Закон предусматривает регистрацию объектов по завершении соответствующих этапов строительства.



"AK&M" от 25.05.2020