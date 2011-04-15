Московский Росреестр отменил плановые проверки бизнеса до конца года

Управление Росреестра по Москве, в соответствии с поручением Правительства, приняло решение отменить плановые проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, запланированные до конца 2020 года. Об этом говорится в сообщении Росреестра.



Всего в текущем году в рамках соблюдения режима самоизоляции граждан на территории столицы и сокращения дополнительных контактов между людьми исключено из графика уже более 70 проверок в части соблюдения требований законодательства в сфере земельного надзора и государственного геодезического надзора.



"Помимо отмены плановых проверок бизнеса, запланированных в Москве Росреестром до конца 2020 года, сокращено и число оснований для организации внеплановых проверок, - комментирует Александр Левченков, заместитель руководителя столичного Росреестра. - Так, в соответствии с поручением Правительства России их проведение становится возможным только в исключительных ситуациях. Например, в случаях угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также проверок, результатом которых является выдача лицензий".



При этом выездные проверки при осуществлении лицензионного контроля будут проводиться столичным Росреестром дистанционно до конца года.



Управление Росреестра по Москве осуществляет функции государственного надзора на территории столицы по нескольким направлениям. Среди них - государственный земельный надзор, надзор в области геодезии и картографии, надзор за деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, оценщиков и кадастровых инженеров, а также лицензионный контроль.



"AK&M" от 25.05.2020