Пассажиропоток группы "Аэрофлот" за январь-апрель упал на 34.7%, авиакомпании - на 38.5%

Пассажиропоток группы "Аэрофлот" за январь-апрель 2020 года упал на 34.7% до 11.4 млн, авиакомпании - на 38.5% до 7.1 млн по сравнению с годом ранее. Об этом говорится в сообщении компании.



Пассажирооборот группы снизился на 35.4%, компании - на 38.6%. Занятость пассажирских кресел по группе "Аэрофлот" снизилась на 8.9 процентного до 69.7%, по компании - на 11.5 процентного пункта до 65.4%.



Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в апреле 2020 году упал на 95.2% до 229 тыс. по сравнению с годом ранее. Занятость пассажирских снизилась на 45.3 процентного пункта до 35.4%.



На операционные результаты повлияла динамика спроса и значительные ограничения на полеты, связанные с распространением коронавирусной инфекции в мире. В дополнение к остановке международных рейсов ограничения на передвижения по России и опасения пассажиров совершать перелеты повлияли на снижение показателей внутренних перевозок.



После пониженных объемов перевозок в апреле и мае, в июне группа "Аэрофлот" приступает к постепенному восстановлению объемов операционной деятельности (с 1 июня возобновляет полеты авиакомпания "Победа"), на начальном этапе фокусируясь на поступательном возобновлении полетов по внутрироссийским направлениям.



В апреле 2020 года из парка авиакомпании "Аэрофлот" выбыло одно воздушное судно Airbus А330-300. По состоянию на 30 апреля 2020 года парк группы "Аэрофлот" и авиакомпании "Аэрофлот" насчитывал 360 и 246 воздушных судов соответственно.



Группа компаний "Аэрофлот" - крупнейший в России холдинг, который включает ряд дочерних компаний: АО "Донавиа", АО "Авиакомпания "Россия", АО "Оренбургские авиалинии" (Orenair), АО "Авиакомпания "Аврора" (единая дальневосточная авиакомпания, первый рейс совершила в ноябре 2013 года), а также ООО "Авиакомпания "Победа", осуществляющее бюджетные авиаперевозки. По состоянию на 31 марта 2020 года парк Группы "Аэрофлот" насчитывал 361 воздушное судно, парк авиакомпании "Аэрофлот" - 247 воздушных судов.



ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" (ИНН 7712040126) - крупнейший российский авиаперевозчик, на его долю приходится 39% международного и 11% внутреннего рынка авиаперевозок. Контрольным пакетом акций (51.17%) владеет государство. Парк Аэрофлота состоит из самолётов Ту-134, Ту-154, Ил-96, А319, А320, А321, А330, Б767.



Прибыль Аэрофлота по МСФО за 2019 год составила 13.512 млрд руб. против убытка 55.694 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 10.8% до 677.881 млрд руб. с 611.57 млрд руб., показатель EBITDA - на 11.5% до 168.924 млрд руб. со 151.517 млрд руб.



Чистый убыток ПАО "Аэрофлот" по РСБУ за I квартал 2020 года упал на 4.2% до 16.139 млрд руб. с 16.85 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 11.5% до 100.867 млрд руб. со 114.026 млрд руб.



"AK&M" от 25.05.2020