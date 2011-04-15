Сбербанк снижает ставки на рефинансирование ипотечных кредитов других банков на 0.5 п.п. Об этом говорится в сообщении банка.



С 25 мая 2020 года рефинансировать ипотеку в Сбербанке можно по ставке от 8.5% годовых



Также в рамках программы вместе с ипотечным кредитом можно рефинансировать потребительские кредиты других банков, задолженность по кредитной карте и получить кредит наличными на любые цели.



Ранее Сбербанк уже снизил ставки по основным ипотечным программам. Снижение составило до 0.8 п.п. при регистрации сделок в электронном виде. Приобрести квартиру в новостройке можно по ставке от 5.9% годовых, на вторичном рынке - от 7.8% годовых. Сниженная ставка по программе "Господдержка 2020" составляет 6.1% годовых, а для семей с детьми - 4.7% годовых.



Также были снижены ставки и увеличена сумма кредита по военной ипотеке. Военнослужащие смогут оформить ипотеку по ставке 8.4% годовых на сумму до 2788000 руб.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб.



Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации владеет 52.32% от общего количества голосующих акций Сбербанка.



"AK&M" от 25.05.2020