Правительство выделило 25 млрд руб. на поддержку российского автопрома
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25/05/2020
12:19

Правительство выделило 25 млрд руб. на поддержку российского автопрома

Правительство РФ выделило 25 млрд руб. на поддержку российского автопрома. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Предусматривается, что 5 млрд руб. будут направлены на приобретение машин скорой помощи, 7 млрд руб. – на субсидирование кредитования, 8.5 млрд руб. – на льготный лизинг, в том числе на госпрограмму "Доступная аренда". Ещё 4.5 млрд руб. потратят на субсидии по займам на закупку транспорта для государственных нужд, сообщил М.Мишустин на заседании Правительства.

"AK&M" от 25.05.2020
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