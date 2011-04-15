Правительство выделило 25 млрд руб. на поддержку российского автопрома

Правительство РФ выделило 25 млрд руб. на поддержку российского автопрома. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.



Предусматривается, что 5 млрд руб. будут направлены на приобретение машин скорой помощи, 7 млрд руб. – на субсидирование кредитования, 8.5 млрд руб. – на льготный лизинг, в том числе на госпрограмму "Доступная аренда". Ещё 4.5 млрд руб. потратят на субсидии по займам на закупку транспорта для государственных нужд, сообщил М.Мишустин на заседании Правительства.



"AK&M" от 25.05.2020