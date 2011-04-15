ВТБ выдал льготные кредиты на зарплату на 18 млрд руб.

ВТБ за время действия государственной программы льготного кредитования выдал на выплату зарплаты более 18 млрд руб. Об этом говорится в сообщении банка.



Поддержка по подписанным соглашениям предназначена для более чем 200 тыс. человек - сотрудников компаний из пострадавших от COVID-19 отраслей.



Одобрение по кредитам на выплату зарплаты получили более 5 тыс. предприятий. Объем одобренных заявок составил 28 млрд руб.



Заемные средства юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям из отраслей, утвержденных Правительством РФ, предоставляются на выплату зарплаты в рамках действующей государственной программы на срок до 12 месяцев, со ставкой 0% на первые полгода и 3.5% - на оставшийся период. Для подачи заявки наличие зарплатного проекта и залогового обеспечения не требуется.



С 1 июня ВТБ будет также предоставлять финансирование по новой программе поддержки занятости со ставкой 2% годовых. Заемные средства будут выдаваться представителям пострадавших отраслей на цели возобновления деятельности. До 1 декабря 2020 года будет предоставлена отсрочка платежей по данному кредиту, а при сохранении штата сотрудников более чем на 80%, государством будет погашено от 50 до 100% задолженности клиента. По данной программе, также как и по программе льготного кредитования на выплату зарплаты, прогнозируется значительный объем обращений и кредитования.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



Чистая прибыль Группы ВТБ по МСФО в I квартале 2020 года составила 39.8 млрд руб.







"AK&M" от 25.05.2020