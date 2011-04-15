РОСНАНО выделило 5 млн руб. на поддержку регионов Дальнего Востока в борьбе с распространением коронавируса

Группа "РОСНАНО" выделила 5 млн руб. на поддержку регионов Дальнего Востока в борьбе с распространением коронавируса. Об этом говорится в сообщении РОСНАНО.



Программу помощи реализует Фонд развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ) по поручению заместителя председателя Правительства РФ - полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.



В финансировании участвуют более 20 крупных российских компаний. Целевой объём программы поддержки составляет 950 млн руб.



Программа направлена на повышение уровня оснащённости медицинских учреждений ДФО средствами индивидуальной защиты и специализированным оборудованием для борьбы с пандемией коронавирусной инфекции. Это позволит снизить риски заболевания медицинского персонала и повысить эффективность терапии пациентов с COVID-19.



Закупки дополнительных средств индивидуальной защиты осуществляются централизованно и уже распределяются в медучреждения дальневосточных регионов. На собранные средства медикам передаются 289 тыс. защитных комбинезонов, 206 тыс. защитных очков, 408 тыс. респираторов, 200 тыс. пар медицинских перчаток. Кроме того, осуществляется и прямая финансовая помощь на нужды здравоохранения Бурятии, Забайкалья, Камчатки, Магаданской области и Еврейской АО. На эти средства уже закуплено необходимое оборудование для региональных больниц.



В программе поддержки регионов Дальнего Востока, реализуемой ФРДВ, уже участвуют ВЭБ.РФ, Фонд Романа Абрамовича, ПАО "Полюс", "Евраз", ПАО "Русгидро", СИБУР, АО "Русская медная компания", Находкинский морской торговый порт, УК "Колмар", ГК "Русагро", холдинг RFP, Байкальская горная компания, СУЭК, SMNM Veco, Backer Hughes и ряд других компаний.



АО "РОСНАНО" (ИНН 7728131587) создано в марте 2011 года путём реорганизации государственной корпорации "Российская корпорация нанотехнологий". РОСНАНО содействует реализации государственной политики по развитию наноиндустрии, выступая соинвестором в нанотехнологических проектах со значительным экономическим или социальным потенциалом. Основные направления: опто- и наноэлектроника, машиностроение и металлообработка, солнечная энергетика, медицина и биотехнологии, энергосберегающие решения и наноструктурированные материалы.



Уставный капитал компании составляет 53.742 млрд руб. и разделён на 53741700000 обыкновенных акций номиналом 1 руб. Росимуществу принадлежит 100% акций РОСНАНО.



Чистый убыток АО "РОСНАНО" за 2019 год по МСФО составил 16.5 млрд руб. В 2018 году компания получила прибыль в 5.6 млрд руб.



"AK&M" от 25.05.2020