Правительство выделило 100 млрд руб. на поддержку регионов
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25/05/2020
12:47

Правительство выделило 100 млрд руб. на поддержку регионов

Правительство РФ выделило 100 млрд руб. на поддержку регионов. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Средства, выделенные по поручению президента РФ, направят в 56 субъектов Федерации, чьи налоговые и неналоговые поступления по состоянию на 1 мая 2020 года оказались ниже поступлений за два предыдущих года. Размер дотации для каждого из них будет определяться с учётом первоочередных расходов региональных бюджетов.

Эта мера поможет сбалансировать консолидированные бюджеты субъектов Федерации в условиях экономических ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией.

"AK&M" от 25.05.2020
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