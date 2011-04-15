Правительство выделило 100 млрд руб. на поддержку регионов

Правительство РФ выделило 100 млрд руб. на поддержку регионов. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.



Средства, выделенные по поручению президента РФ, направят в 56 субъектов Федерации, чьи налоговые и неналоговые поступления по состоянию на 1 мая 2020 года оказались ниже поступлений за два предыдущих года. Размер дотации для каждого из них будет определяться с учётом первоочередных расходов региональных бюджетов.



Эта мера поможет сбалансировать консолидированные бюджеты субъектов Федерации в условиях экономических ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией.



"AK&M" от 25.05.2020