РАД назначил повторные торги по продаже долга АКБ "Газбанк"
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25/05/2020
12:54

РАД назначил повторные торги по продаже долга АКБ "Газбанк"

Российский аукционный дом назначил повторные торги по продаже прав требований АО АКБ "Газбанк" к трём юридическим лицам - ООО "Самарский агрохолдинг", ООО "Интер-импекс", ООО "Самарский комбикормовый завод" и к двум физическим лицам. Об этом говорится в сообщении РАД.

Торги пройдут 29 июня 2020 года на ЭТП РАД Lot-online по поручению Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Начальная стоимость снижена на 100 млн руб. и составляет 1.3 млрд руб.

Права требования обеспечены недвижимым имуществом, оборудованием, транспортными средствами и спецтехникой предприятий агрохолдинга: действующий Самарский комбикормовый завод и элеватор, крупнейший в Самарской области свинокомплекс "Кировский", земельные участки для выращивания зерновых культур.


"AK&M" от 25.05.2020
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