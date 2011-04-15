РАД назначил повторные торги по продаже долга АКБ "Газбанк"

Российский аукционный дом назначил повторные торги по продаже прав требований АО АКБ "Газбанк" к трём юридическим лицам - ООО "Самарский агрохолдинг", ООО "Интер-импекс", ООО "Самарский комбикормовый завод" и к двум физическим лицам. Об этом говорится в сообщении РАД.



Торги пройдут 29 июня 2020 года на ЭТП РАД Lot-online по поручению Агентства по страхованию вкладов (АСВ).



Начальная стоимость снижена на 100 млн руб. и составляет 1.3 млрд руб.



Права требования обеспечены недвижимым имуществом, оборудованием, транспортными средствами и спецтехникой предприятий агрохолдинга: действующий Самарский комбикормовый завод и элеватор, крупнейший в Самарской области свинокомплекс "Кировский", земельные участки для выращивания зерновых культур.





"AK&M" от 25.05.2020