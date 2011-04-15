Клиенты НПФ по итогам 2019 года получили доходность по пенсионным накоплениям в 8.2% годовых, ЦБ

Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) по итогам 2019 года начислили на счета застрахованных лиц чистую доходность по пенсионным накоплениям в среднем 8.2% годовых, Об этом свидетельствуют материалы Банка России.



Средневзвешенная доходность по пенсионным накоплениям до выплаты вознаграждения управляющей компании, специализированному депозитарию и фонду (так называемая грязная доходность) составила по итогам года 10.7%, по пенсионным резервам - 8.1%.



Накопленная за 3 года (с 2017 по 2019 год) доходность инвестирования пенсионных средств НПФ оказалась выше инфляции: по пенсионным накоплениям доходность составила 15.9% до выплаты вознаграждения и 12.1% - разнесённая по счетам, по пенсионным резервам - 20.2% до выплаты вознаграждения, в то время как накопленная за 3 года инфляция составила 10.1%, подчёркивает ЦБ.





"AK&M" от 25.05.2020