Клиенты НПФ по итогам 2019 года получили доходность по пенсионным накоплениям в 8.2% годовых, ЦБ
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25/05/2020
12:59

Клиенты НПФ по итогам 2019 года получили доходность по пенсионным накоплениям в 8.2% годовых, ЦБ

Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) по итогам 2019 года начислили на счета застрахованных лиц чистую доходность по пенсионным накоплениям в среднем 8.2% годовых, Об этом свидетельствуют материалы Банка России.

Средневзвешенная доходность по пенсионным накоплениям до выплаты вознаграждения управляющей компании, специализированному депозитарию и фонду (так называемая грязная доходность) составила по итогам года 10.7%, по пенсионным резервам - 8.1%.

Накопленная за 3 года (с 2017 по 2019 год) доходность инвестирования пенсионных средств НПФ оказалась выше инфляции: по пенсионным накоплениям доходность составила 15.9% до выплаты вознаграждения и 12.1% - разнесённая по счетам, по пенсионным резервам - 20.2% до выплаты вознаграждения, в то время как накопленная за 3 года инфляция составила 10.1%, подчёркивает ЦБ.


"AK&M" от 25.05.2020
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