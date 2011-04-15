Московский кредитный банк запускает акцию "Поддержим бизнес"
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25/05/2020
12:46

Московский кредитный банк запускает акцию "Поддержим бизнес"

Московский кредитный банк запускает акцию "Поддержим бизнес", рассчитанную на корпоративных клиентов сегмента малого и среднего бизнеса. Об этом говорится в сообщении банка.

Акция продлится до 30 июня 2020 года.
Компании малого и среднего бизнеса, открывшие в это время счёт в МКБ, смогут получить на два месяца, включая месяц подключения: отмену абонентской платы за пакет услуг "Стартовый"; снижение абонентской платы за пакет услуг "Оптимальный" и "Бизнес" на 50%; отмена фиксированной комиссии за торговый эквайринг и ряда других комиссий.

Московский кредитный банк (МКБ, ИНН 7734202860) основан в 1992 году. Конечным бенефициаром банка является основатель концерна "Россиум", президент банка Роман Авдеев.




"AK&M" от 25.05.2020
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