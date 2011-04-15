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25/05/2020
12:57

Россельхозбанк расширил тарифную линейку РКО для бизнеса

Россельхозбанк ввёл в действие сразу три новых тарифных плана для расчётно-кассового обслуживания малого и среднего бизнеса. Об этом говорится в сообщении банка.

Новые тарифные планы, "Расчётный эконом", "Расчётный стандарт" и "Расчётно-кассовый оптима", дополнили линейку, состоящую из двух базовых тарифов. Они позволяют использовать расширенный набор услуг и оптимально подходят для более крупных компаний. Клиенты могут совершать увеличенное количество бесплатных внешних переводов через ДБО, а также на более выгодных условиях переводить денежные средства физическим лицам и снимать наличные. Кроме того, тариф "Расчётно-кассовый оптима" даёт возможность оформить чековую книжку.

Перечень услуг по РКО для управления бизнесом очень широк: открытие и ведение всех типов рублевых и валютных счетов, осуществление кассовых операций, предоставление режима "овердрафт" по счетам клиентов, проведение безналичных расчётов, в том числе, платежи в рублях и в валюте в адрес получателей - физических и юридических лиц.

Тарифный план "Базовый лайт" - открытие и ведение счёта, на котором для клиентов бесплатны. Банк снизит комиссию за снятие наличных денежных средств.

На всех пяти тарифах для РКО Россельхозбанк предлагает юридическим лицам бесплатный зарплатный проект, бесплатные выпуск и обслуживание бизнес-карты, а также бескомиссионные платежи в бюджет и внутрибанковские переводы. Дистанционное управление расчётным счётом осуществляется с помощью электронной системы ДБО "Мобильный банк" и "Интернет-клиент".

АО "Россельхозбанк" (РСХБ, ИНН 7725114488) образовано в марте 2000 года для обслуживания предприятий АПК. В настоящее время банк входит в число десяти крупнейших банков страны. Россельхозбанк занимает второе место в России по размеру филиальной сети. Свыше 1.5 тыс. отделений работают во всех регионах страны, в том числе более половины в малых городах и сельских населённых пунктах. Представительства банка открыты в Беларуси, Казахстане, Таджикистане, Азербайджане и Армении. Единственный акционер Россельхозбанка - РФ в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.

"AK&M" от 25.05.2020
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