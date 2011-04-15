Газпромбанк снизил ставку рефинансирования ипотеки до 8.9% годовых
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25/05/2020
13:02

Газпромбанк снизил ставку рефинансирования ипотеки до 8.9% годовых

Газпромбанк улучшил условия рефинансирования ипотеки, снизив минимальную ставку на 0.6 п.п. Об этом говорится в сообщении банка.

Рефинансировать действующий ипотечный кредит можно по ставке от 8.9% годовых.

Кроме того, Газпромбанк расширил программу "Семейной ипотеки": теперь оформить льготный ипотечный кредит могут семьи с ребёнком - гражданином РФ, которому установлена категория "ребенок-инвалид", если он родился не позднее 31.12.2022. "Семейная ипотека" с господдержкой также продолжает действовать для семей с двумя и более детьми - гражданами РФ, один из которых родился с 01.01.2018 по 31.12.2022.

АО "Газпромбанк" (ГПБ, ИНН 7744001497) образовано в 1990 году, по финансовым показателям входит в тройку крупнейших банков России. Банк обслуживает ключевые отрасли российской экономики - газовую, нефтяную, атомную, химическую и нефтехимическую, чёрную и цветную металлургию, электроэнергетику, машиностроение и металлообработку, транспорт, строительство, связь, агропромышленный комплекс, торговлю.



"AK&M" от 25.05.2020
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