Банк России и НФА заключили соглашение о порядке администрирования RUONIA

Банк России и СРО "Национальная финансовая ассоциация" (СРО "НФА") заключили соглашение о порядке администрирования RUONIA — взвешенной ставки однодневных межбанковских рублёвых кредитов (депозитов), отражающей оценку стоимости необеспеченного рублёвого заимствования на условиях "овернайт". Об этом говорится в сообщении ЦБ.



Соглашение призвано обеспечить соответствие RUONIA международным стандартам в области эталонных финансовых индикаторов, разработанным в ходе реформирования ценообразования на мировых финансовых рынках (реформа LIBOR).



Соглашением предусмотрено, что Банк России отвечает в целом за процесс администрирования RUONIA, включая методику RUONIA, сбор данных, расчёт и публикацию данной процентной ставки. СРО "НФА" организует экспертные обсуждения и готовит заключения на методику, ведёт мониторинг качества RUONIA и критических ситуаций, а также рассматривает жалобы и обращения пользователей RUONIA. Определённый соглашением новый порядок взаимодействия сторон обеспечит преемственность подходов к формированию RUONIA.



Для контроля за выполнением международных требований в Банке России организуется Комитет по наблюдению за RUONIA с участием представителей НФА. Экспертный Совет по индикаторам и ставкам НФА будет выполнять роль пользовательского комитета RUONIA.



"AK&M" от 25.05.2020