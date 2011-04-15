Банк России и НФА заключили соглашение о порядке администрирования RUONIA
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25/05/2020
13:44

Банк России и НФА заключили соглашение о порядке администрирования RUONIA

Банк России и СРО "Национальная финансовая ассоциация" (СРО "НФА") заключили соглашение о порядке администрирования RUONIA — взвешенной ставки однодневных межбанковских рублёвых кредитов (депозитов), отражающей оценку стоимости необеспеченного рублёвого заимствования на условиях "овернайт". Об этом говорится в сообщении ЦБ.

Соглашение призвано обеспечить соответствие RUONIA международным стандартам в области эталонных финансовых индикаторов, разработанным в ходе реформирования ценообразования на мировых финансовых рынках (реформа LIBOR).

Соглашением предусмотрено, что Банк России отвечает в целом за процесс администрирования RUONIA, включая методику RUONIA, сбор данных, расчёт и публикацию данной процентной ставки. СРО "НФА" организует экспертные обсуждения и готовит заключения на методику, ведёт мониторинг качества RUONIA и критических ситуаций, а также рассматривает жалобы и обращения пользователей RUONIA. Определённый соглашением новый порядок взаимодействия сторон обеспечит преемственность подходов к формированию RUONIA.

Для контроля за выполнением международных требований в Банке России организуется Комитет по наблюдению за RUONIA с участием представителей НФА. Экспертный Совет по индикаторам и ставкам НФА будет выполнять роль пользовательского комитета RUONIA.

"AK&M" от 25.05.2020
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