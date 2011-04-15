Консульский отдел Посольства РФ на Кипре с 1 июня возобновляет работу
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25/05/2020
14:13

Консульский отдел Посольства РФ на Кипре с 1 июня возобновляет работу

Консульский отдел Посольства РФ на Кипре с 1 июня 2020 года возобновляет работу. Об этом сообщает ДСКЦ МИД РФ.

Работа возобновляется по всему спектру консульских вопросов. Приём ведётся строго по предварительной записи. В целях соблюдения санитарно-эпидемиологической ситуации на острове, обусловленной коронавирусной инфекцией (COVID-19), в консульскую приёмную будут допущены только граждане в защитной маске и перчатках.

Выдача виз для въезда иностранных граждан и лиц без гражданства на территорию РФ временно прекращена.

"AK&M" от 25.05.2020
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