Республика Перу ввела послабления по комендантскому часу (с 21:00 до 04:00) с понедельника, 25 мая 2020 года. Об этом сообщил ДСКЦ МИД РФ.



Вместе с тем, республика продлила карантин из-за коронавируса до 30 июня.





"AK&M" от 25.05.2020