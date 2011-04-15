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Республика Перу ввела послабления по комендантскому часу (с 21:00 до 04:00) с понедельника, 25 мая 2020 года. Об этом сообщил ДСКЦ МИД РФ.
Вместе с тем, республика продлила карантин из-за коронавируса до 30 июня.
"AK&M" от 25.05.2020