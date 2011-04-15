В.Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО

Президент РФ Владимир Путин подписал закон "О внесении изменений в Федеральный закон „Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств“ и приостановлении действия отдельных положений Федерального закона „Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств“". Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.



В соответствии с законом, страховым организациям предоставляется право самостоятельно определять базовые ставки страховых тарифов (в пределах регулируемых Банком России их максимальных и минимальных значений, а также с учетом устанавливаемых им коэффициентов страховых тарифов) в зависимости от наличия у страхователя и лиц, допущенных им к управлению транспортным средством, административного или уголовного наказания за нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортных средств (характеристик вождения), а также от наличия иных факторов, существенно влияющих на вероятность причинения вреда при использовании транспортного средства и на потенциальный размер причинённого вреда, то есть право учитывать указанные обстоятельства в цене страхового полиса.



С учётом анализа правоприменительной практики в законе уточняются: порядок самостоятельной организации проведения потерпевшим независимой технической экспертизы, независимой экспертизы (оценки) поврежденного имущества. Потерпевший обязан в соответствии с правилами обязательного страхования в срок не позднее чем за три дня до проведения экспертизы проинформировать страховщика о месте, дате и времени её проведения для обеспечения возможности присутствия на ней страховщика; порядок расчёта неустойки в случае возврата страхователю страховой премии при досрочном прекращении договора обязательного страхования; перечень документов, необходимых для заключения договора обязательного страхования.



Кроме того, в закон также вносятся изменения, приостанавливающие действие ряда его положений, в частности положения, касающегося обязанности владельца транспортного средства иметь диагностическую карту, содержащую сведения о соответствии транспортного средства обязательным требованиям безопасности транспортных средств (свидетельство о прохождении техосмотра в отношении тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин).



Учитывая сложившуюся социально-экономическую обстановку, вызванную распространением новой коронавирусной инфекции, договор обязательного страхования в период с 1 марта по 30 сентября 2020 года может быть заключён без предоставления диагностической карты (свидетельства), что позволит гражданам продолжить эксплуатацию автомобиля. В последующем гражданин не позднее чем через один месяц со дня отмены принятых органами государственной власти на территории преимущественного использования транспортного средства ограничительных мер, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологического благополучия населения, должен будет предоставить страховой организации указанные документы.



"AK&M" от 25.05.2020