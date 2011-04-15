Роснефтегаз снизил долю участия в Роснефти до 40.4%

АО "Роснефтегаз" снизило долю участия в ПАО НК "Роснефть" до 40.4% с 50.00000001%. Об этом говорится в сообщении Роснефти.



Отмечается, что изменение произошло 28 марта 2020 года.

НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшими акционерами Роснефти на 1 сентября 2017 года являлись: государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19.75%), QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (СП Glencore и QIA, 19.5%).



Роснефть располагает крупнейшей сетью розничных продаж на территории России, включающей около 3000 АЗС/АЗК.



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Роснефти, за 2019 год по МСФО выросла на 29% до 708 млрд руб. с 549 млрд руб. годом ранее. Выручка от реализации и доход от ассоциированных организаций и совместных предприятий увеличились на 5.3% до 8.676 трлн руб. с 8.238 трлн руб., показатель EBITDA - на 1.2% до 2.105 трлн руб. с 2.081 трлн руб.







AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 25.05.2020