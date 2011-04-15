В.Путин подписал закон, увеличивающий страховое возмещение по некоторым видам вкладов
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25/05/2020
16:54

В.Путин подписал закон, увеличивающий страховое возмещение по некоторым видам вкладов

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

В соответствии с законом, отдельным категориям вкладчиков предоставляется право на страховое возмещение по вкладу в повышенном размере, но не более 10 млн руб.

В частности, такое право возникает при поступлении на счета вкладчика денежных средств от реализации жилого помещения и (или) земельного участка, на котором расположен жилой дом, садовый дом, иные строения, при получении наследства, возмещении ущерба, причинённого жизни, здоровью или личному имуществу, получении социальных выплат, пособий, компенсационных и иных выплат, исполнении решения суда, получении грантов в форме субсидий.

Кроме того, предусматривается, что возмещение в повышенном размере производится по счетам эскроу, открытым для расчётов по сделке купли-продажи недвижимого имущества, по договору участия в долевом строительстве, по совместным счетам, права на которые принадлежат вкладчикам в долях, а также по специальному счёту (специальному депозиту), предназначенному для формирования и использования средств фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме.

Закон также определяет перечень юридических лиц, вклады которых подлежат страхованию.




"AK&M" от 25.05.2020
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