Русфинанс Банк снижает платёж по кредиту для покупки автомобилей с пробегом

Русфинанс Банк снижает платёж по кредиту на первые 3 года для покупки автомобилей с пробегом. Об этом говорится в сообщении банка.



Банк позволяет автолюбителям воспользоваться кредитом с остаточным платежом в сегменте подержанных автомобилей иностранного производства. Ранее этот финансовый продукт был доступен только покупателям новых автомобилей или с пробегом, но имеющих специальную гарантию от автопроизводителей (approved, certified и т.д.).



Клиент может существенно снизить ежемесячную выплату по кредиту при выборе отложенного платежа. Это процент от стоимости автомобиля, который оплачивается как последний платёж по окончанию срока кредита. Оставшаяся сумма разбивается на ежемесячные отчисления.



Русфинанс Банк дополнительно снижает на 0.5% процентные ставки на новые кредиты, если сравнивать с программами для покупки б/у автомобилей без остаточного платежа (ставки начинаются от 7.4% годовых).



ООО "Русфинанс Банк" входит в группу Societe Generale. Банк специализируется на выдаче потребительских кредитов через сеть партнёров (розничные сети и автодилеры) и собственные представительства региональной сети, а также предоставляет дистанционные кредиты через контакт-центр.







"AK&M" от 25.05.2020