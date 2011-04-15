В.Путин подписал закон о повышении предельного возраста ректоров вузов

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части установления предельного возраста для замещения должностей руководителей, заместителей руководителей государственных и муниципальных образовательных организаций высшего образования и научных организаций и руководителей их филиалов". Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.



Закон устанавливает предельный возраст пребывания в должности руководителей, заместителей руководителей государственных и муниципальных образовательных организаций высшего образования и руководителей их филиалов, а также руководителей, заместителей руководителей государственных и муниципальных научных организаций и руководителей их филиалов – 70 лет независимо от срока действия заключённых трудовых договоров. При этом в отдельных случаях, предусмотренных федеральными законами, срок пребывания руководителя государственной или муниципальной образовательной организации высшего образования и руководителя государственной или муниципальной научной организации в своей должности по достижении ими этого возраста может быть продлён.



Одновременно предусматривается ограничение продолжительности пребывания лица в должности руководителя одной и той же организации – не более трёх сроков. Для руководителей государственных и муниципальных образовательных организаций высшего образования и научных организаций, замещающих должности по срочным трудовым договорам на день вступления в силу закона, первым из трёх возможных сроков замещения должности является срок замещения должности, на который они назначены (избраны) на день вступления в силу закона.



С заместителями руководителей государственных и муниципальных образовательных организаций высшего образования, руководителями их филиалов, а также с заместителями руководителей государственных и муниципальных научных организаций, руководителями их филиалов заключаются срочные трудовые договоры, сроки действия которых не могут превышать сроки полномочий руководителей указанных организаций.



Трудовые договоры, заключённые с руководителями государственных и муниципальных образовательных организаций высшего образования и научных организаций, а также с руководителями филиалов указанных организаций на неопределённый срок, подлежат приведению в соответствие с требованиями Трудового кодекса РФ в течение 30 дней со дня вступления в силу данного закона.



Закон вступает в силу с 1 июля 2020 года.

"AK&M" от 25.05.2020