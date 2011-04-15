Шведский оператор мобильной связи Telia запустил первую коммерческую 5G-сеть в Стокгольме - сеть развернута на базе продуктов и решений компании Ericsson, говорится в сообщении компании.



К середине июня этого года 5G-услуги будут доступны почти по всему центру Стокгольма - в Норрмальме, Остермальме и Васастане.



Сейчас сеть развернута на частоте 700 МГц - для предоставления услуг передачи данных оператор использует агрегацию несущих частот LTE и NR. Telia рассчитывает создать национальное покрытие и начать оказывать коммерческие 5G услуги с применением частот в среднем и высоком диапазонах к концу этого года, после завершения частотных аукционов.



Сеть работает на базе продуктов и решений Ericson Radio System, при этом Telia предоставляет абонентам смартфоны с поддержкой технологий 5G-ready. Примечательно, что сеть на 100% обеспечивается электричеством из возобновляемых источников.



Ранее Ericsson и Telia запустили несколько 5G-проектов в Швеции, среди которых первая 5G-сеть, развернутая на территории Королевского технологического института, и первая в Швеции промышленная 5G-сеть на заводе Volvo. Ранее, в мае этого года, на 5G-оборудовании Ericsson для сети радиодоступа Telia запустила коммерческую 5G-сеть в Норвегии.



В настоящее время на оборудовании Ericsson работает 37 коммерческих 5G-сетей в 22 странах мира. У Ericsson заключено 91 соглашение в области 5G-технологий, 48 из которых являются публичными.



Ericsson работает в области коммуникационных технологий и услуг связи. Ericsson работает в 180 странах мира, штат сотрудников насчитывает более 115 тыс.человек. Сети, операторам которых Ericsson оказывает техническую поддержку, обслуживают более 2.5 млрд абонентов. Компания основана в 1876 году, штаб-квартира располагается в Стокгольме, Швеция.



Telia Company - телекоммуникационная компания, лидер рынков сотовой связи Швеции и Финляндии. Штаб-квартира - в Стокгольме. Компания образована в декабре 2002 года в результате присоединения финской Sonera к шведской Telia.



"AK&M" от 25.05.2020