РЖД капитально отремонтируют более 5 тыс. км пути в 2020 году
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25/05/2020
16:52

РЖД капитально отремонтируют более 5 тыс. км пути в 2020 году

На сети железных дорог ОАО "РЖД" в 2020 году планируется провести капитальный ремонт 5.2 тыс. км пути, что соответствует среднему уровню за последние 5 лет. Об этом говорится в сообщении компании.

Для этого будет закуплено более 1 млн т новых рельсов, более 6.5 млн железобетонных шпал и более 12 млн куб. м щебня.

Кроме того, в рамках текущего содержания пути планируется заменить порядка 1.4 млн деревянных шпал, 13.5 тыс. ремкомплектов и 9.8 тыс. крестовин стрелочных переводов, уложить новые рельсы - 1347 км нити.

Перед железнодорожниками стоит задача повысить безопасность и надежность инфраструктуры на наиболее грузонапряженных направлениях: из Кузбасса на Дальний Восток, Северо-Запад и Юг, а также на основных пассажирских - из Москвы в Адлер и Санкт-Петербург.

По результатам ремонтной кампании 2020 года будут повышены допускаемые скорости движения для пассажирских поездов в общей сложности на протяжении 800 км, а для грузовых поездов - на 900 км.

Чтобы сократить продолжительность ограничений, связанных с ремонтом, будут применяться техника и технологии, позволяющие увеличить выработку и сократить потребность в так называемых технологических "окнах".

Так, в 2020 году на сеть РЖД планируется поставка 26 новых современных отечественных путевых машин ВПО-С, предназначенных для выправки, подбивки и отделки пути. Эти и другие высокопроизводительные машины будут сосредоточены, в частности, на Забайкальской железной дороге. Вместе с применением новой технологии они дадут возможность увеличить скорость производства полного комплекса работ по капитальному ремонту до 3 тыс. м в сутки.

ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании принадлежат государству. Уставный капитал составляет 2.388 трлн руб.

Чистая прибыль РЖД по МСФО за 2019 год выросла в 4.4 раза до 155.738 млрд руб. с 35.408 млрд руб. годом ранее. Доходы увеличились на 3.9% до 2.507 трлн руб. с 2.413 трлн руб. Прибыль до налогообложения составила 193.437 млрд руб. против 68.398 млрд руб.

"AK&M" от 25.05.2020
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