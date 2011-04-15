Россельхозбанк запустил услугу самоинкассации более чем в 5 тыс. банкоматов по всей стране. Об этом говорится в сообщении банка.



Новая услуга Россельхозбанка позволяет предпринимателям самостоятельно без участия инкассаторов вносить выручку на расчётный счёт через банкоматы и платёжные терминалы РСХБ при помощи бизнес-карты. Самоинкассация доступна клиентам в режиме 24/7, а зачисленные средства моментально отображаются на счёте предприятия.



Внесение выручки может осуществляться более чем в 5.600 банкоматах и платёжных терминалах Россельхозбанка без привязки к филиалу, в котором обслуживается клиент. Зачисление выручки на расчётный счёт происходит в режиме онлайн.



В интересах своих клиентов Россельхозбанк продолжил обслуживание бизнес-карт с истекшим сроком действия. Продление составило 3 календарных месяца с даты окончания срока действия карты. Воспользоваться этой возможностью могут держатели карт Mastercard Business и VISA Business, срок действия которых истёк или истекает в марте, апреле и мае 2020 года. Клиентам РСХБ доступно использование карт с истекшим сроком действия для совершения любых операций, в том числе самоинкассации.



АО "Россельхозбанк" (РСХБ, ИНН 7725114488) образовано в марте 2000 года для обслуживания предприятий АПК. В настоящее время банк входит в число десяти крупнейших банков страны. Россельхозбанк занимает второе место в России по размеру филиальной сети. Свыше 1.5 тыс. отделений работают во всех регионах страны, в том числе более половины в малых городах и сельских населённых пунктах. Представительства банка открыты в Беларуси, Казахстане, Таджикистане, Азербайджане и Армении. Единственный акционер Россельхозбанка - РФ в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.



"AK&M" от 25.05.2020