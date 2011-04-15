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Испания в июле начнёт принимать туристов. Об этом министр иностранных дел Аранча Гонсалес сообщила в Twitter.
Страна, по данным зарубежных СМИ, в июне будет снимать ряд карантинных мер.
Испания была одной из стран с высоким уровнем заболеваемости COVID-19.
"AK&M" от 25.05.2020