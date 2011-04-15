ЛУКОЙЛ установил в Каспийском море опорные блоки ПЖМ месторождения им. В.И. Грайфера

ПАО "ЛУКОЙЛ" завершило работы по установке в Каспийском море опорных блоков платформы жилого модуля (ПЖМ) месторождения им. В.И. Грайфера. Об этом говорится в сообщении компании.



В проведении морских операций было задействовано 110 человек и 9 единиц флота.



Объект транспортирован по Волго-Каспийскому морскому судоходному каналу, затем установлен на участке работ в море. После балластировки и постановки на грунт опорные основания были закреплены 10-ю сваями длиной 56 м каждая и общей массой около 1700 т. По завершении работ проведено водолазное обследование установленного и закреплённого объекта.



Опорная часть ПЖМ, как и все каспийские платформы компании, построена на судоверфях Астраханской области. Объект рассчитан на существенные ледовые воздействия, проектный срок его службы составляет 35 лет. При проектировании особое внимание уделено безопасности и экологичности.



Во второй половине текущего года намечена установка в море опорных блоков для ледостойкой стационарной платформы (ЛСП) месторождения, а в 2021 году - установка верхних строений ПЖМ и ЛСП на опорные блоки. Добычу на месторождении им. В.И. Грайфера планируется начать в 2022 году. Проектный уровень добычи составляет 1.2 млн т нефти в год.



ПАО "ЛУКОЙЛ" (ИНН 7708004767) - вторая компания в РФ по объёмам добычи нефти. Наиболее крупный пакет акций компании контролируется её менеджментом.



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ЛУКОЙЛа, по МСФО за 2019 год выросла на 3.4% до 640.2 млрд руб. с 619.2 млрд руб. годом ранее. Выручка от реализации за 2019 год составила 7.841 трлн руб., что на 2.4% ниже по сравнению с 2018 годом - 8.036 трлн руб.



"AK&M" от 25.05.2020