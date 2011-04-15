В Москве начали принимать посетителей 88 офисов "Мои документы"
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25/05/2020
19:05

В Москве начали принимать посетителей 88 офисов "Мои документы"

В Москве начали принимать посетителей 88 офисов "Мои документы". Об этом сообщила столичная мэрия.

Попасть на приём можно только по предварительной записи. Для этого необходимо зарегистрироваться на портале mos.ru и обозначить в специальной форме причину, по которой вы планируете обратиться в учреждение.

Горожане смогут получить 144 услуги в офисах, расположенных в каждом округе столицы. Ещё шесть услуг окажут сотрудники районных отделов МВД.

Во всех центрах можно будет подать документы на оформление водительского удостоверения, российского паспорта, встать на регистрационный учёт по месту пребывания или по месту жительства. По предварительной записи в центрах госуслуг районов Нижегородский и Лефортово будут доступны услуги по кадастровому учёту и регистрации прав на объекты недвижимости, находящиеся за пределами столицы, для физических лиц.

В 17 офисах будут оформлять документы по кадастровому учёту и регистрации прав по заявлению от индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Ещё 84 услуги по-прежнему доступны пользователям в электронном виде на порталах mos.ru, gosuslugi.ru и на сайтах других ведомств.

"AK&M" от 25.05.2020
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