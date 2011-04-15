Департамент городского имущества города Москвы возобновил приём заявлений на оказание государственных услуг и выдачу ответов по ранее поданным обращениям граждан.



Как сообщила столичная мэрия, с 25 мая 2020 года заработали отделения службы одного окна на улице Бахрушина (дом 18, строение 1) и в 1-м Красногвардейском проезде (дом 21, строение 1). Для обращения необходима предварительная запись.



Приём посетителей в службе одного окна по другим вопросам, включая обращения и очные консультации, пока проводиться не будет. Их можно будет по-прежнему подать через электронную приёмную.



По особому графику продолжат работу отделы ЗАГС и дворцы бракосочетания. Записаться на приём можно через портал госуслуг и по телефону справочной службы: +7 (495) 777-77-77.



"AK&M" от 25.05.2020