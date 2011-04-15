"Московский транспорт" на Старой Басманной возобновил работу

Сервисный центр "Московский транспорт", расположенный на Старой Басманной улице, возобновил свою работу с 25 мая 2020 года. Об этом сообщила столичная мэрия.



Часы работы останутся прежними - с понедельника по воскресенье с 08:00 до 20:00. Ранее, с 12 мая, уже начал работать сервисный центр, расположенный по адресу: улица 1905 года, дом 25.



Посетители центров могут подать обращение по вопросам, касающимся московского парковочного пространства, получить разрешение на возврат транспортного средства со спецстоянки, обжаловать постановление об административном правонарушении и получить консультации по другим вопросам.



В центре соблюдены все меры безопасности - в здании установили санитайзеры, на входе у посетителей будут измерять температуру тела, сотрудников обеспечат масками и перчатками. А специальные наклейки на полу и креслах напомнят о необходимости соблюдать социальную дистанцию.



С 12 мая город начал постепенное ослабление ограничительных мер. К работе вернулись промышленные предприятия и строительные организации, возобновилось строительство дорог, школ, детских садов и других важных объектов. Чтобы обезопасить работников предприятий, пассажиров общественного транспорта и посетителей магазинов, был введён масочный режим.



С 25 мая возобновилось оказание услуг по аренде автомобилей (каршеринга) на срок от пяти календарных дней. А у работодателей появилась возможность оформлять цифровые пропуска для сотрудников.





"AK&M" от 25.05.2020