"Московский транспорт" на Старой Басманной возобновил работу
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25/05/2020
19:08

"Московский транспорт" на Старой Басманной возобновил работу

Сервисный центр "Московский транспорт", расположенный на Старой Басманной улице, возобновил свою работу с 25 мая 2020 года. Об этом сообщила столичная мэрия.

Часы работы останутся прежними - с понедельника по воскресенье с 08:00 до 20:00. Ранее, с 12 мая, уже начал работать сервисный центр, расположенный по адресу: улица 1905 года, дом 25.

Посетители центров могут подать обращение по вопросам, касающимся московского парковочного пространства, получить разрешение на возврат транспортного средства со спецстоянки, обжаловать постановление об административном правонарушении и получить консультации по другим вопросам.

В центре соблюдены все меры безопасности - в здании установили санитайзеры, на входе у посетителей будут измерять температуру тела, сотрудников обеспечат масками и перчатками. А специальные наклейки на полу и креслах напомнят о необходимости соблюдать социальную дистанцию.

С 12 мая город начал постепенное ослабление ограничительных мер. К работе вернулись промышленные предприятия и строительные организации, возобновилось строительство дорог, школ, детских садов и других важных объектов. Чтобы обезопасить работников предприятий, пассажиров общественного транспорта и посетителей магазинов, был введён масочный режим.

С 25 мая возобновилось оказание услуг по аренде автомобилей (каршеринга) на срок от пяти календарных дней. А у работодателей появилась возможность оформлять цифровые пропуска для сотрудников.


"AK&M" от 25.05.2020
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