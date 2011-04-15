Аукцион репо Банка России на срок 1 месяц признан несостоявшимся

Аукцион репо Банка России на срок 1 месяц, проведенный 25 мая 2020 года, признан несостоявшимся ввиду отсутствия необходимого количества заявок. Об этом говорится в сообщении ЦБ.



Данный результат подтверждает, что текущий уровень ликвидности российского банковского сектора является достаточным. "Более того, с середины мая динамика факторов, влияющих на ликвидность, постепенно нормализуется, способствуя более равномерному распределению ликвидности в банковском секторе и большей предсказуемости ее изменений для отдельных кредитных организаций. Ставки денежного рынка формируются вблизи или чуть ниже ключевой ставки", - подчеркивает регулятор.



Банк России продолжит проведение долгосрочных аукционов репо в соответствии с ранее опубликованным графиком, допуская возможность усиления неравномерности распределения ликвидности в банковской системе при сохранении общего структурного профицита.



"AK&M" от 25.05.2020