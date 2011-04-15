Правительство утвердило Стратегию развития таможенной службы до 2030 года
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25/05/2020
18:39

Правительство утвердило Стратегию развития таможенной службы до 2030 года

Правительство утвердило Стратегию развития таможенной службы до 2030 года. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Документ предполагает полномасштабную модернизацию таможенной сферы. В числе контрольных показателей, которые должны быть достигнуты в результате предусмотренных документом реформ, увеличение доли таможенных операций, совершаемых автоматически с использованием информационных технологий, до 50% в 2024 году и до 100% – в 2030 году. Кроме того, доля отправлений в рамках международной интернет-торговли, в отношении которых декларации подаются в электронном виде, в ближайшие пять лет должна быть доведена до 20%, а потом и до 80%.

Таможне также предстоит заняться внедрением методов и технологий анализа больших данных с применением элементов искусственного интеллекта, разработкой и запуском электронных систем сертификации и верификации происхождения товаров, расширением информационного взаимодействия с таможенными администрациями других стран на основе соглашений о сотрудничестве.


"AK&M" от 25.05.2020
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