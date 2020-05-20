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ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 27 мая в размере 71.1408 руб. против 71.5962 руб. на 26 мая.
Курс доллара США за последние 5 дней:
26.05.20 - 71.5962 руб.
23.05.20 - 71.8804 руб.
22.05.20 - 70.9240 руб.
21.05.20 - 72.3381 руб.
20.05.20 - 72.3918 руб.
"AK&M" от 26.05.2020