ЦБ РФ установил официальный курс евро на 27 мая в размере 77.7854 руб. против 77.8823 руб. на 26 мая.





Курс евро за последние 5 дней:



26.05.20 - 77.8823 руб.

23.05.20 - 78.4431 руб.

22.05.20 - 77.7965 руб.

21.05.20 - 79.1813 руб.

20.05.20 - 79.1677 руб.





"AK&M" от 26.05.2020