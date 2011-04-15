Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 27 мая

Для подписчиков
ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения
В свободном доступе
Новости дня
Комментарии
Подписка
На главную страницу
Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции
Об Агентстве
Продукты
Контактная информация
Банк России установил на 27 мая курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 46.9600
1 Азербайджанский манат 41.9339
100 Армянских драмов 14.7015
1 Белорусский рубль 29.6198
1 Болгарский лев 39.7857
1 Бразильский реал 13.0697
100 Венгерских форинтов 22.2527
1000 Вон Республики Корея 57.6777
10 Гонконгских долларов 91.7744
1 Датская крона 10.4367
1 Доллар США 71.1408
1 Евро 77.7854
100 Индийских рупий 93.9872
100 Казахстанских тенге 17.2106
1 Канадский доллар 51.1473
100 Киргизских сомов 94.8228
10 Китайских юаней 99.6942
10 Молдавских леев 40.1359
1 Новый туркменский манат 20.3550
10 Норвежских крон 71.4696
1 Польский злотый 17.3756
1 Румынский лей 16.0796
1 СДР (специальные права
заимствования) 96.8845
1 Сингапурский доллар 50.0745
10 Таджикских сомони 69.4226
1 Турецкая лира 10.4944
10000 Узбекских сумов 70.1378
10 Украинских гривен 26.4449
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 87.2400
10 Чешских крон 28.6818
10 Шведских крон 73.7508
1 Швейцарский франк 73.3410
10 Южноафриканских рэндов 40.8229
100 Японских иен 65.9872
"AK&M" от 26.05.2020