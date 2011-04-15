Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 27 мая

Банк России установил на 27 мая курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 46.9600

1 Азербайджанский манат 41.9339

100 Армянских драмов 14.7015

1 Белорусский рубль 29.6198

1 Болгарский лев 39.7857

1 Бразильский реал 13.0697

100 Венгерских форинтов 22.2527

1000 Вон Республики Корея 57.6777

10 Гонконгских долларов 91.7744

1 Датская крона 10.4367

1 Доллар США 71.1408

1 Евро 77.7854

100 Индийских рупий 93.9872

100 Казахстанских тенге 17.2106

1 Канадский доллар 51.1473

100 Киргизских сомов 94.8228

10 Китайских юаней 99.6942

10 Молдавских леев 40.1359

1 Новый туркменский манат 20.3550

10 Норвежских крон 71.4696

1 Польский злотый 17.3756

1 Румынский лей 16.0796

1 СДР (специальные права

заимствования) 96.8845

1 Сингапурский доллар 50.0745

10 Таджикских сомони 69.4226

1 Турецкая лира 10.4944

10000 Узбекских сумов 70.1378

10 Украинских гривен 26.4449

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 87.2400

10 Чешских крон 28.6818

10 Шведских крон 73.7508

1 Швейцарский франк 73.3410

10 Южноафриканских рэндов 40.8229

100 Японских иен 65.9872

"AK&M" от 26.05.2020