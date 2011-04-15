ЦБ установил учётную цену золота на 27 мая - 3940.32 руб./г

ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 27 мая. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.





Золото: - 3940.32 руб./грамм

Серебро: - 39.57 руб./грамм

Платина: - 1914.41 руб./грамм

Палладий:- 4476.11 руб./грамм

"AK&M" от 26.05.2020