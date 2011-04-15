Henkel приступил к консолидации своих российских активов
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26/05/2020
10:41

Henkel приступил к консолидации своих российских активов

Henkel приступил к консолидации своих российских активов. Об этом свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.

Так, к ООО "Хенкель РУС" будет присоединено ООО "Хенкель Баутехник", которое в последствии прекратит деятельность.

Henkel основан в 1876 году. Штаб-квартира компании находится в Дюссельдорфе, Германия. Численность сотрудников компании Henkel составляет более 52 тыс. человек, почти 85% из которых работают за пределами Германии.

ООО "Хенкель Рус" входит в состав холдинга компании "Хенкель". На российском рынке компания работает с 1990 года. В компании работают более 2.5 тыс. сотрудников. В настоящее время у компании Henkel 10 заводов и 12 офисов в различных регионах России.

Кроме того, более 11 лет Henkel ведет свою деятельность в Казахстане и является одной из самых успешных FMCG компаний на рынке. В главном офисе в Алматы и на заводе Henkel Bautechnik в городе Капчагай работает более 120 человек.

"AK&M" от 26.05.2020
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