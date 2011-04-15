Henkel приступил к консолидации своих российских активов. Об этом свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.



Так, к ООО "Хенкель РУС" будет присоединено ООО "Хенкель Баутехник", которое в последствии прекратит деятельность.



Henkel основан в 1876 году. Штаб-квартира компании находится в Дюссельдорфе, Германия. Численность сотрудников компании Henkel составляет более 52 тыс. человек, почти 85% из которых работают за пределами Германии.



ООО "Хенкель Рус" входит в состав холдинга компании "Хенкель". На российском рынке компания работает с 1990 года. В компании работают более 2.5 тыс. сотрудников. В настоящее время у компании Henkel 10 заводов и 12 офисов в различных регионах России.



Кроме того, более 11 лет Henkel ведет свою деятельность в Казахстане и является одной из самых успешных FMCG компаний на рынке. В главном офисе в Алматы и на заводе Henkel Bautechnik в городе Капчагай работает более 120 человек.



"AK&M" от 26.05.2020