Cредний размер автокредита в РФ в апреле сократился на 17.8% до 697.4 тыс. руб. по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом говорится в сообщении НБКИ.



По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель уменьшился на 7.1%. Самый большой средний размер автокредитов в регионах РФ отмечен в Москве (1.247 млн руб.), Московской области (1.003 млн руб.), Санкт-Петербурге (958.2 тыс. руб.), Ханты-Мансийском АО (916.4 тыс. руб.), а также в Краснодарском крае (902.9 тыс. руб.).





"AK&M" от 26.05.2020