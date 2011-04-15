РСА разъяснил порядок действия новой системы тарификации в ОСАГО.



Ранее президент РФ Владимир Путин подписал пакет поправок в закон об ОСАГО, реализующих второй этап индивидуализации тарифов в обязательной "автогражданке". После вступления закона в силу страховщики смогут учитывать в тарифе наличие грубых нарушений ПДД автовладельцем. Кроме того, автолюбители теперь могут на период действия ограничений из-за коронавируса приобретать полисы ОСАГО без диагностической карты. Ее потребуется предоставить страховщику после того, как ограничительные меры будут отменены.



Новая редакция закона позволяет продолжить курс на индивидуализацию тарифов по ОСАГО, начатый в прошлом году, когда был расширен тарифный коридор и внесены изменения в порядок определения коэффициентов КБМ и возраста/стажа. Вводится новый фактор для определения базового тарифа – фактор наличия грубых нарушений правил дорожного движения, подчеркнул президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс.



Нарушений, которые считаются грубыми и влияют на размер тарифа по ОСАГО, несколько. Во-первых, это состояние опьянения, отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения и если водитель скрылся с места ДТП. Данные обстоятельства могут учитываться страховщиками при заключении договора ОСАГО в течение года по окончании срока наказания.



Во-вторых, при определении базового страхового тарифа может учитываться наличие в течение года до заключения договора ОСАГО неоднократных нарушений: проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд на встречную полосу и существенное превышение скорости, а именно если водитель превысил допустимую скорость движения более чем на 60 км/ч. При этом такие нарушения могут учитываться только в том случае, если они зафиксированы не камерами, а также если нарушение не повлияло на коэффициент КБМ (то есть, если не было страхового случая и выплаты, что повлекло ухудшение КБМ).



Кроме того, поправки предусматривают возможность варьировать базовый тариф от иных обстоятельств, существенно влияющих на вероятность наступления страхового случая и потенциальный размер вреда. Однако страховщик не сможет использовать определенные факторы, если их использование будет запрещено Банком России.



Другим важным изменением является возможность до 30 сентября 2020 года заключать договор ОСАГО без диагностической карты. Данная поправка появилась из-за объективно сложившейся в связи с пандемией коронавируса обстановки: многие предприятия приостановили работу и доступность услуги по техническому осмотру снизилась. Однако в течение 30 дней после отмены режима повышенной готовности страхователь обязан провести технический осмотр своего ТС и представить диагностическую карту страховщику. Разумеется, данное требование не распространяется на тех страхователей, которые не должны предоставлять диагностическую карту по закону (например, владельцы новых транспортных средств).



Если страхователь не выполнит требование о последующем представлении страховщику диагностической карты, то в случае, если страховщиком будет осуществлена страховая выплата, страховщик предъявит к причинителю вреда регрессное требование, то есть взыщет с него выплаченную сумму.



В части положений, связанных с диагностической картой, поправки вступают в силу сразу, остальное – через 90 дней после опубликования законопроекта.



"AK&M" от 26.05.2020