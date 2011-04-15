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26/05/2020
09:42

На финансовые рынки вернулся оптимизм

На финансовые рынки вернулся оптимизм, полагает главный аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.

Вчера в отсутствие американских торгов российский рынок акций выглядел очень бодро, прибавив по Индексу Мосбиржи 1.8%. В лидерах роста было много бумаг энергетических компаний, хотя никаких важных новостей по сектору не было.

Не исключено, что вчерашний рост Индекса Мосбиржи был вызван началом перетока средств с долгового рынка на рынок акций. Доходность ОФЗ снизилась до менее 5% годовых, и, во-первых, стала многим просто не интересна. Во-вторых, часть инвесторов могла начать фиксировать прибыль по госбумагам. Если эта версия верна, то приток средств в акции какое-то время будет лишь усиливаться.

Сегодня в первой половине дня рост рынка акций будет продолжен: американские фьючерсы подрастают на 0.6-0.8%, нефть снова ушла выше сопротивления $36 за баррель.

Нефть демонстрирует очередную попытку закрепиться выше 36 долларов за баррель, что откроет ей дорогу на $40. Но для такого движения нужны информационные поводы, которых нет. Быть может, им станет еще одно снижение квот на добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+. Не исключено, что после того, как Саудовская Аравия и ряд ближневосточных стран добровольно сократили свою добычу сверх положенных в рамках ОПЕК+ квот, они вынесут предложение о еще одном снижении на ближайшую встреч участников картеля.

Рубль вчера торговался очень вяло и без особых изменений. Сегодня на хорошем внешнем фоне российская валюта попробует подрасти, и не исключено, что в паре с долларом вновь уйдет под отметку 71. Однако при торговле рублем следует помнить о том, что финансово-экономический кризис в России только начинается, а курс рубля держится на нынешнем уровне лишь за счет валютных интервенций ЦБ.

"AK&M" от 26.05.2020
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