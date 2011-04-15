Чистый убыток FESCO по МСФО за 2019 год составил 1.842 млрд руб. против прибыли в 7.009 млрд руб. годом ранее. Об этом сообщила компания.



Выручка упала на 1% до 56.673 млрд руб. с 56.993 млрд руб. Показатель EBITDA увеличился на 16% до 12.231 млрд руб. с 10.572 млрд руб.



Транспортная группа FESCO - одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Диверсифицированный портфель активов FESCO позволяет осуществлять доставку грузов "от двери до двери" и контролировать все этапы интермодальной транспортной цепочки.



Группе принадлежат "Владивостокский морской торговый порт", железнодорожный оператор "Трансгарант", оператор фитинговых платформ "Русская тройка". В управлении FESCO находится 40 тыс. контейнеров, парк фитинговых платформ составляет порядка 6 тыс. единиц. Флот Группы включает 19 транспортных судов, которые преимущественно осуществляют перевозки на собственных морских линиях. 23.8% акций FESCO принадлежит компаниям, контролируемым Марком Гарбером (один из контролирующих акционеров GHP Group), 17.4% - TPG Capital, 32.5% - Зиявудину Магомедову, 26.3% - другим акционерам или находятся в свободном обращении.







"AK&M" от 26.05.2020