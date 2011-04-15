Чистый убыток FESCO по МСФО за 2019 год составил 1.842 млрд руб. против прибыли в 7.009 млрд руб. годом ранее
Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

26/05/2020
11:07

Чистый убыток FESCO по МСФО за 2019 год составил 1.842 млрд руб. против прибыли в 7.009 млрд руб. годом ранее

Чистый убыток FESCO по МСФО за 2019 год составил 1.842 млрд руб. против прибыли в 7.009 млрд руб. годом ранее. Об этом сообщила компания.

Выручка упала на 1% до 56.673 млрд руб. с 56.993 млрд руб. Показатель EBITDA увеличился на 16% до 12.231 млрд руб. с 10.572 млрд руб.

Транспортная группа FESCO - одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Диверсифицированный портфель активов FESCO позволяет осуществлять доставку грузов "от двери до двери" и контролировать все этапы интермодальной транспортной цепочки.

Группе принадлежат "Владивостокский морской торговый порт", железнодорожный оператор "Трансгарант", оператор фитинговых платформ "Русская тройка". В управлении FESCO находится 40 тыс. контейнеров, парк фитинговых платформ составляет порядка 6 тыс. единиц. Флот Группы включает 19 транспортных судов, которые преимущественно осуществляют перевозки на собственных морских линиях. 23.8% акций FESCO принадлежит компаниям, контролируемым Марком Гарбером (один из контролирующих акционеров GHP Group), 17.4% - TPG Capital, 32.5% - Зиявудину Магомедову, 26.3% - другим акционерам или находятся в свободном обращении.



"AK&M" от 26.05.2020
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100