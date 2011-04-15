Российская валюта на торгах вторника восстанавливается против доллара
Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

26/05/2020
10:31

Российская валюта на торгах вторника восстанавливается против доллара

Российская валюта на торгах вторника восстанавливается против доллара. Об этом говорится в комментарии руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева.

Пара USDRUB с открытия снизилась на 0.61% до 71.24. Продолжающееся укрепление рубля обусловлено ростом цен на нефть. В частности, котировки нефти пользуются поддержкой ослабления карантинных мер по всему миру, а также ожиданий того, что страны ОПЕК+ продолжат выполнять обязательства по сокращению добычи, что позволит ускорить процесс восстановления баланса на рынке углеводородов.

Росту цен также могли поспособствовать комментарии России, сообщившей о том, что добыча нефти в стране снизилась почти до целевого уровня в 8.5 млн. баррелей в сутки в рамках сделки по сокращению производства ОПЕК+. Несмотря на локальное снижение пары USDRUB инициатива в любой момент может перейти к покупателям доллара, как защитного актива.

Последнее время рынки активно обсуждают противостояние США и Китая, которое началось с обвинений Вашингтоном Пекина в сокрытии истинной информации относительно коронавируса. Инвесторы опасаются, что нынешний кризис в отношениях двух стран перечеркнёт весь достигнутый ранее в рамках торговых переговоров прогресс, а также замедлит восстановление мировой экономики после пандемии COVID-19. Учитывая сказанное, снижение пары USDRUB ограничено поддержкой 70. Более того, даже текущий курс (71.24) выглядит крайне привлекательным для долгосрочных покупок, полагает аналитик.

"AK&M" от 26.05.2020
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100