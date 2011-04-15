Российская валюта на торгах вторника восстанавливается против доллара. Об этом говорится в комментарии руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева.



Пара USDRUB с открытия снизилась на 0.61% до 71.24. Продолжающееся укрепление рубля обусловлено ростом цен на нефть. В частности, котировки нефти пользуются поддержкой ослабления карантинных мер по всему миру, а также ожиданий того, что страны ОПЕК+ продолжат выполнять обязательства по сокращению добычи, что позволит ускорить процесс восстановления баланса на рынке углеводородов.



Росту цен также могли поспособствовать комментарии России, сообщившей о том, что добыча нефти в стране снизилась почти до целевого уровня в 8.5 млн. баррелей в сутки в рамках сделки по сокращению производства ОПЕК+. Несмотря на локальное снижение пары USDRUB инициатива в любой момент может перейти к покупателям доллара, как защитного актива.



Последнее время рынки активно обсуждают противостояние США и Китая, которое началось с обвинений Вашингтоном Пекина в сокрытии истинной информации относительно коронавируса. Инвесторы опасаются, что нынешний кризис в отношениях двух стран перечеркнёт весь достигнутый ранее в рамках торговых переговоров прогресс, а также замедлит восстановление мировой экономики после пандемии COVID-19. Учитывая сказанное, снижение пары USDRUB ограничено поддержкой 70. Более того, даже текущий курс (71.24) выглядит крайне привлекательным для долгосрочных покупок, полагает аналитик.



"AK&M" от 26.05.2020