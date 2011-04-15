Чистая прибыль банка "Санкт-Петербург" по МСФО первом квартале выросла на 23.4% до 1.6 млрд руб.

Чистая прибыль банка "Санкт-Петербург" по МСФО первом квартале 2020 года выросла на 23.4% до 1.6 млрд руб. Об этом говорится в сообщении банка.



Рентабельность капитала (ROАE) составила 7.9% (6.9% за первый квартал 2019 года). На 1 апреля 2020 года активы банка достигли 668.7 млрд руб. (-0.7% по сравнению с 1 января 2020 года).



Чистый процентный доход за первый квартал вырос на 8.7% до 6.2 млрд руб., чистый комиссионный доход - на 32.5% до 1.7 млрд руб.,



Выручка основного бизнеса составила 7.8 млрд руб., что больше результата годом ранее на 13.3%. Кредитный портфель вырос на 8.2% (+6.0% без учета валютной переоценки).



Собственные средства банка на 1 апреля 2020 года составили 81.6 млрд руб. (+2% по сравнению с 1 января 2020 года). Капитал банка достиг 97.8 млрд руб. (+1.8% по сравнению с 1 января 2020 года).



Банк "Санкт-Петербург" (ИНН 7831000027) - универсальный коммерческий банк, основан в 1990 году. В банке обслуживается более 1.8 млн частных лиц и 52 тыс. компаний в офисах в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Москве и Калининграде, включая представительство в Новосибирске.





"AK&M" от 26.05.2020