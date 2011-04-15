Новый сервис Сбербанк-АСТ в секции "Банкротство" расширяет линейку удаленных сервисов

Электронная торговая площадка Сбербанк-АСТ, входящая в экосистему Сбербанка, расширяет линейку удаленных сервисов. Об этом говорится в сообщении банка.



В отсутствие возможности принять участие в очных собраниях кредиторов, компания дает возможность проведения дистанционных собраний с помощью одновременных видеоконференций, подписания бюллетеней и итогового протокола ЭЦП участников. Данная услуга в первую очередь будет интересна арбитражным управляющим, так как позволяет оптимизировать расходы на проведение собраний кредиторов; возможность проведения собраний с участниками из разных регионов дополнительно исключает затраты на транспорт и проживание.



Новый функционал позволяет проводить все варианты голосования, предусмотренные законодательством.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб.



Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации владеет 52.32% от общего количества голосующих акций Сбербанка.





"AK&M" от 26.05.2020