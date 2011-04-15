ФосАгро выплатит дивиденды зв 2019 год на 2.331 млрд руб. из расчета 18 руб. на акцию или 6 руб. на ГДР
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26/05/2020
13:13

ФосАгро выплатит дивиденды зв 2019 год на 2.331 млрд руб. из расчета 18 руб. на акцию или 6 руб. на ГДР

Акционеры ПАО "ФосАгро" приняли решение выплатить дивиденды на 2.331 млрд руб. из расчета 18 руб. на акцию (или 6 руб. на ГДР). Об этом говорится в сообщении компании.

Дивиденды решено выплатить из части нераспределенной чистой прибыли по состоянию на 31 декабря 2019 года. В качестве даты закрытия реестра для получения дивидендов утверждено 2 июня 2020 года.

ПАО "ФосАгро" (ИНН 7736216869) - российская вертикально-интегрированная компания, один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений. Глобальные депозитарные расписки ФосАгро котируются на LSE и на российской бирже.

Скорректированная чистая прибыль ПАО "ФосАгро" по МСФО за 2019 год упала на 11.2% до 37.062 млрд руб. с 41.748 млрд руб. годом ранее. Чистая прибыль составила 49.408 млрд руб. против 22.135 млрд руб. Выручка выросла на 6.3% и составила 248.1 млрд руб., показатель EBITDA - на 0.9% до 75.6 млрд руб.

Чистая прибыль ПАО "ФосАгро" по МСФО за I квартал 2020 года, скорректированная на эффект от курсовых разниц, выросла на 6% до 14.4 млрд руб. ($216 млн) по сравнению с годом ранее. Выручка сократилась на 11.4% до 64.1 млрд руб. ($965 млн) в связи с коррекцией цен на удобрения в течение прошлого года. Показатель EBITDA сократился на 25.3% до 18.5 млрд руб. ($279 млн), однако рентабельность по EBITDA осталась на высоком уровне - 29%.

"AK&M" от 26.05.2020
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