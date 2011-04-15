Российские банки в марте увеличили объем ввозимых в страну наличных долларов почти в 10 раз

Российские банки в марте 2020 года ввезли в страну $4.95 млрд и 1.13 млрд евро (в долларовом эквиваленте). Об этом свидетельствует статистика Банка России.



По сравнению с февралём 2020 года долларов ввезено почти в 10 раз больше, евро - почти в 3 раза.





"AK&M" от 26.05.2020