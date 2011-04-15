Российские банки в марте увеличили объем ввозимых в страну наличных долларов почти в 10 раз

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Российские банки в марте 2020 года ввезли в страну $4.95 млрд и 1.13 млрд евро (в долларовом эквиваленте). Об этом свидетельствует статистика Банка России.
По сравнению с февралём 2020 года долларов ввезено почти в 10 раз больше, евро - почти в 3 раза.
"AK&M" от 26.05.2020