ВТБ запустил электронную регистрацию сделок с готовым жильём

ВТБ реализует сервис электронной регистрации сделок с готовой недвижимостью в Росреестре. Об этом говорится в сообщении банка.



Пилотирование новой технологии успешно прошло в 31 регионе России, на которые приходятся порядка 70% всех ипотечных сделок с готовыми объектами. Тиражирование на всю страну запланировано до конца III квартала 2020 года.



С помощью собственной технологии банка заявки клиентов на регистрацию сделок с недвижимостью могут формироваться онлайн, а затем направляться в Росреестр и его территориальные органы. Основным преимуществом нового сервиса является возможность регистрации договора на приобретение готового жилья без личного визита в Росреестр или МФЦ.



Продавец и покупатель оформляют в банке договор купли-продажи с привлечением ипотечного кредита. В случае, если клиенты принимают решение о проведении электронной регистрации сделки через сервис ВТБ, для подписания документов они используют усиленную квалифицированную электронно-цифровую подпись. Банк помогает выпустить ее в дистанционном формате. Подписание документов происходит в специальном приложении на смартфоне участника сделки. После этого документы отправляются в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии. На финальном этапе банк информирует клиентов о регистрации сделки.



Разработанная ВТБ собственная технология выгодно отличается от аналогичных предложений других игроков рынка: система обладает повышенной надежностью и дополнительными модулями безопасности. При использовании сервиса банка вся сделка проходит исключительно в банковском программном обеспечении - под контролем систем безопасности финансовой группы ВТБ, благодаря чему при передаче клиентских данных обеспечивается усиленная защита и гарантирована информационная безопасность.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



Чистая прибыль Группы ВТБ по МСФО в I квартале 2020 года составила 39.8 млрд руб.



"AK&M" от 26.05.2020