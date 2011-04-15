Москва выставила на торги здание и земельный участок в центре города
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26/05/2020
14:17

Москва выставила на торги здание и земельный участок в центре города

Москва выставила на продажу здание площадью 200.3 кв. м с земельным участком площадью 170 кв. м. Об этом сообщил Департамент города Москвы по конкурентной политике.

Здание расположено по адресу Лучников переулок, дом 7/4, строение 3. Стартовая цена лота свободного назначения - 37.2 млн руб.

"Конкуренция за такую недвижимость находится на уровне 2-3 участников на лот. Единые объекты приватизации обычно востребованы у более крупного бизнеса, заинтересованного в эффективном использовании не только коммерческих площадей здания, но и прилегающей территории. Однако объект на Лучниковом переулке может привлечь внимание большего количества предпринимателей. Этот лот продается посредством публичного предложения, при котором торги идут не на повышение, а на понижение цены. Окончательная стоимость лота при этом может снизиться на 50% от его первоначальной цены", - пояснил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков, цитируемый в сообщении.

Он добавил, что ещё одним большим плюсом данного лота является его свободное назначение. "Будущий победитель сможет открыть в нём офисное пространство, частную клинику или любой другой бизнес в сфере услуг", - отметил руководитель ведомства.

В настоящее время ещё 10 единых объектов приватизации выставлены на городские торги.

"AK&M" от 26.05.2020
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