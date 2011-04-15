ВТБ продолжает обслуживание корпоративных карт с истекшим сроком действия

Банк ВТБ продлевает обслуживание корпоративных карт с истекающим в мае сроком действия до 1 июля 2020 года. Об этом говорится в сообщении банка.



Представители среднего и малого бизнеса смогут по-прежнему совершать все необходимые по ним операции в привычном режиме и без взимания дополнительных комиссий за обслуживание карты.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



Чистая прибыль Группы ВТБ по МСФО в I квартале 2020 года составила 39.8 млрд руб.



"AK&M" от 26.05.2020